78 landgenoten dienen samen een klacht in tegen reisbureau De Blauwe Vogel uit Sint-Truiden. Begin maart vertrokken ze op cruise door de Caraïben, maar die liep in het honderd door het coronavirus. Vier Belgische passagiers zijn intussen overleden aan de ziekte, verschillende anderen liggen nog in het ziekenhuis. Zaakvoerder Trudo Carlier heeft begrip voor de onvrede, maar zegt dat zijn reisbureau er niets aan kon doen.