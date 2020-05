WK naar Midden-Oosten en Parijs-Roubaix in najaar?

En nog is de wielerkalender niet definitief. De Spaanse sportkrant Marca meldt dat de UCI een plan B klaar heeft, mocht het WK van 20 tot 27 september niet kunnen doorgaan in het Zwitserse Martigny-Aigle. Als dit gebeurt, dan kan Parijs-Roubaix de datum van het WK innemen en zou ook de Giro een week vroeger kunnen starten. Het EK wielrennen verhuist dan weer naar Frankrijk, naar de week voor de start van de Tour. En dat zou allemaal goed nieuws kunnen zijn voor de veldrit in Zonhoven.