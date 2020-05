Andy Creemers (37), Houthalen

Humor is belangrijk voor Andy Creemers. Hij vroeg aan zijn moeder om een mondmasker te maken van een oude T-shirt. Waarom hij dit exemplaar koos, is voor hem vanzelfsprekend. “Ik kom buiten met dit mondmasker en ik kan mensen laten lachen. Ook in de supermarkt tover ik een glimlach op hun gezicht.”