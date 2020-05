Meer dan 45 jaar staat grootmeester Leonard Vranken (65) uit Maasmechelen op de mat. In al die jaren ging er geen dag voorbij zonder intensieve training. Andere grootmeesters kenden hem uit respect al een tiende dan toe, de allerhoogste graad die meestal postuum wordt uitgereikt. Nu is er het boek Een Oude Meester, een verhaal over een leven van zelfopoffering en volharding.