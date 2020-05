Eind februari portretteerde de Tongerse fotograaf en documentairemaker Tijs Posen (43) acht zorgbehoevenden en hun zorgverstrekkers tegen diep zwart. Alsof hij de crisis voorvoelde. Deze zorg gaat breder dan die van de huidige helden in de ziekenhuizen. Dit is het stille gezicht van de universele, dagelijkse zorg. Hoe doen ze het nu? In coronatijden? Vier zorgrelaties uit een reeks van acht.