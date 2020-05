Beeld ‘rouwende moeder’ van graf gestolen

Diest -

Op de begraafplaats in Diest is het beeld ‘Rouwende moeder’ van het graf van de Diestse schilder War Macken gestolen. De dieven hebben de gedenksteen gewoon losgerukt. Het beeld werd door zijn zoon Marc , beeldhouwer, ontworpen en gemaakt voor het graf van zijn ouders. Het precieze tijdstip van de diefstal is niet gekend. De politiezone Demerdal is met een onderzoek gestart maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. Wie iets verdachts heeft gezien of nuttige tips kan verschaffen die tot de arrestatie van de dieven kunnen leiden, kunnen de politie (013-350500) contacteren. Discretie gewaarborgd. (tb)