Voormalige TVL-presentatrice moest gloednieuwe fitnesszaak al na 4 dagen sluiten

Maasmechelen -

Het zal je maar overkomen. Je werkt maandenlang keihard aan de opstart van een fonkelnieuwe zaak, maar moet 4 dagen na de opening al weer sluiten omwille van de lockdown. Het overkwam Annemie Ramaekers. De voormalige TVL-presentatrice begon met haar man een fitnesszaak en kinepraktijk in Maasmechelen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Al bijna twee maanden is de gym noodgedwongen dicht. Toch is Annemie er rotsvast van overtuigd dat ook de fitness-sector klaar is om coronaproof terug op te starten.