Portavida tekent voor corona-helden

Genk - De Genkse welzijnssite Portavida is momenteel getooid met ruim 100 tekeningen.

Dat is het resultaat van de warme oproep vanuit het Wit-Gele Kruis aan alle medewerkers van de site om hun kinderen tekeningen te laten maken om een hart onder de riem te steken van iedereen die ons door deze moeilijke corona-tijden helpt, maar ook van de mensen die erdoor getroffen zijn. De oproep kreeg gehoor van medewerkers van zowat elk van de 20 organisaties op de site.

Met twee grote bouwprojecten en de omgevingsaanleg is de welzijnssite in volle uitbouw. Om de tekeningen tentoon te spreiden werd dankbaar gebruik gemaakt van het vele hekwerk verspreid over Portavida. Zo kunnen alle helden in onze samenleving zien dat we aan hen denken en hun inzet en moed enorm waarderen.