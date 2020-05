Eva Longoria verft haar grijze lokken zelf

Ook Eva Longoria, al jaren een van de gezichten van L’Oréal Paris, kan voorlopig niet naar de kapper. De video waarin ze haar eigen grijze haren kleurt, wordt een televisiespot.

Ook Eva Longoria kan voorlopig niet naar de kapper. Maar de actrice die doorbrak als een van de Desperate housewives is al jaren het uithangbord van L’Oréal Paris, waar ze een haarkleuring voor thuis aanprijst, en weet dus ook hoe ze zelf haar grijze haarlokken kan verbergen. Longoria filmde zichzelf tijdens het hele proces, waarbij ze ook de nodige tips geeft, en die smartphonevideo wordt straks een televisiespot, zo maakte L’Oréal Paris bekend.

Longoria, die naast haar acteercarrière wel vaker plaatsneemt in de regisseursstoel, had er geen problemen mee dat ze in de video ook de grijze wortels van haar anders donkerbruine haarlokken moest laten zien. Ik ben nog nooit zo grijs geweest. Ik denk niet dat er ooit een betere voor en na zal bestaan”, zegt ze zelf in de video.