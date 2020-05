De coronacrisis doet ons massaal in de keuken duiken. Van taarten en brownies bakken tot zomerse zoetigheden in elkaar flansen: wij proberen elke week populaire recepten uit met een minimum aan basic ingrediënten.

Omdat we al even in ons kot zitten, is het tijd voor een ‘oude klassieker’: een traditionele appelcake, met rijke ingrediënten net zoals oma hem maakte. En toevallig heb ik zo’n oma en kreeg ik enkele ...