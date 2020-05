Macaulay Culkin uitzonderlijk weer op TV dankzij ‘gekke erotische scènes’ met tegenspeelster

Acteur Macaulay Culkin zal binnenkort te zien zijn in het tiende seizoen van ‘American Horror Story’. De acteur was al een tijdje niet meer te zien op het kleine scherm, maar de producer van de serie slaagde er toch in om de Home Alone-ster te strikken met een wel heel vreemd voorstel.

“Ik vertelde hem dat hij gekke, erotische seks zou hebben met tegenspeelster Kathy Bates”, vertelde de producer Ryan Murphy onalngs aan E! News. “Hij antwoordde meteen dat het een rol was die hem op het lijf was geschreven”, aldus de producer. Oscarwinnaar Kathy Bates (71) is sinds het derde seizoen een vaste favoriet van de serie.

Pauze door corona

Sinds zijn Home Alone- dagen heeft Culkin slechts sporadische acteerrollen op zich genomen, waaronder Will & Grace , Kings en The Jim Gaffigan Show. “Ik vind hem fascinerend en interessant en ik denk dat hij een ziel heeft . Er is zowel een lichtheid als een duisternis met Macaulay Culkin waar ik me tot aangetrokken voel”, wist Murphy nog te zeggen.

De opnames van seizoen tien zijn voorlopig wel op pauze gezet door het coronavirus, maar Murphy beloofde alvast dat het een geweldig seizoen zal worden. American Horror Story zal ook nog een elfde, twaalfde en dertiende seizoen tellen.