Sekswerkers voelen zich vergeten door regering: “Velen zitten financieel aan de grond”

Tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad van 6 mei over de exit is opnieuw niets gezegd over de sekswerkers, en wanneer zij opnieuw aan de slag kunnen. In een open brief aan premier Wilmès vragen ze nu hen ten minste perspectief te geven. “Velen zitten nu al financieel aan de grond”, klinkt het. Gevreesd wordt dat sommigen stiekem toch weer klanten zullen ontvangen.