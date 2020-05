?Vanaf zaterdag krijgen de Standard-spelers vrij. Zij moesten tot dusver individueel de conditie op peil houden. De hervatting van de trainingen is voorzien op vrijdag 12 juni. In de tussentijd mogen de buitenlandse spelers terug naar huis keren, een opluchting voor hen. De Rouches zijn de eerste ploeg in ons land die (publiekelijk) zijn spelers vakantie geeft.