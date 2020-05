Deelnemers doen boekje open over ‘Temptation Island’: “Niets is echt”

‘Temptation island’ zit stilaan in zijn eindfase. Normaal moeten de deelnemers wachten tot het einde van het seizoen om vrijuit te spreken. Maar Gianni, Melissa en Roshina kieperen die belofte overboord en trekken de ‘reality’ van het programma online stevig in twijfel. “Op dat kampvuur krijg jij vijftien beelden te zien. Waar jij het ergste op reageert, dat gebruiken ze.”

