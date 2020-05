In april 2020 vielen in totaal 14.790 doden, zo blijkt uit cijfers van Sciensano en Statbel.

De voorbij vijf jaar vielen in de maand april gemiddeld 8.890 doden. Alleen al in april vielen er dus 5.900 doden meer dan normaal. Die oversterfte is zo goed als volledig toe te schrijven aan covid ...