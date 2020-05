Plots porno en racisme op online gemeenteraadsvergadering: “We zijn duidelijk gehackt”

Ook tijdens de coronacrisis proberen gemeentes en steden hun burgers op de hoogte te houden door online te communiceren. In het Nederlandse West Betuwe werd zo’n online gemeenteraad verstoord door een onbekende persoon die racistische uitlatingen scandeerde, en een hakenkruis en porno in beeld liet komen. ‘We zijn duidelijk gehackt”, klinkt het in een fragment van de vergadering dat op Twitter verscheen.