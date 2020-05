Twee derde van Vlaanderen heeft lage tot zeer lage grondwaterstanden

De grondwaterstanden staan op 64 procent van de locaties in Vlaanderen op een laag tot zeer laag peil voor de tijd van het jaar, zo blijkt uit het maandelijkse rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De situatie is nu vergelijkbaar met de toestand van mei vorig jaar, toen er op 68 procent van de meetplaatsen een lage tot zeer lage waterstand was.

“Dat is niet goed, we hebben de achterstand door de droogte van vorig jaar niet kunnen wegwerken”, zegt Katrien Smet, woordvoerster van de VMM. Bovendien regent het normaal meer in de winter dan in de ...