Spaanse voetballer weigert opnieuw te trainen: “Ik ben te bang om te spelen”

In Spanje heeft Rafael Gimenez, speler van tweedeklasser Cadiz, voor opschudding gezorgd. De 26-jarige Gimenez heeft geweigerd de trainingen op het oefencomplex van de club, die momenteel aan kop staat in de Spaanse tweede klasse, te hervatten.

“Ik denk er voorlopig niet aan opnieuw te voetballen”, zei Gimenez voor de microfoon van verschillende Spaanse tv-stations. “Ik zal natuurlijk afstand doen van mijn salaris, maar ik ben te bang om te voetballen momenteel. Ik ben een man met principes. Voor mij hebben de gezondheid van mijn dochters de hoogste prioriteit. Ik wil pas weer voetballen als er een vaccin voor het coronavirus is. Als ik hierdoor mijn job verlies, ga ik gewoon werken in de pub van mijn familie.”

Behalve kritiek kreeg Gimenez ook bijval van het gerenommeerde dagblad El Pais. “Laat ons hopen dat de herstart van het voetbalseizoen goed zal verlopen. Anders zal slechts één speler echt een gerust geweten hebben”, liet de krant op haar pagina’s drukken.

De clubs in Spanje verwelkomden deze week voor het eerst in twee maanden opnieuw hun spelers. Ze ondergingen coronatests en indien die negatief waren, kon de training voorzichtig hervat worden. De clubs hopen in juni de competitie opnieuw te hervatten. Voor Cadiz staat als leider in La Liga2 de promotie nog op het spel.

Met zo’n 26.000 doden en 220.000 besmettingen was Spanje wereldwijd één van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus.