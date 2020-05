Opnieuw drie corona-overlijdens in Limburgse ziekenhuizen: aantal patiënten blijft afnemen

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen stierven opnieuw drie coronapatiënten. Dat brengt het totale aantal overlijdens in onze ziekenhuizen op minstens 380. Hoopgevend is wel dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen al voor de derde dag op rij fors afneemt.

Vanuit de Limburgse ziekenhuizen worden opnieuw drie corona-overlijdens gemeld. Na acht dagen zonder sterfgevallen overleed in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt opnieuw een coronapatiënt. Dat brengt het totale aantal overlijdens in Jessa op 89, dat zijn er precies evenveel als in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Het ZOL in Genk heeft met één extra sterfgeval nu 62 corona-overlijdens. Ook het AZ Vesalius in Tongeren heeft opnieuw een corona-overlijden te betreuren. Het totaal staat daar nu op 33. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder stierven al 60 coronapatiënten, in Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 24. In het Mariaziekenhuis in Pelt waren er dat tot 15 april 23. Dat brengt de totale dodenbalans in onze ziekenhuizen op minstens 380, al ligt het werkelijke aantal overlijdens in onze provincie en stuk hoger omdat heel wat mensen met een coronabesmetting in de woon-zorgcentra stierven.

Fors minder patiënten

Wel heel hoopgevend is dat het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen al voor de derde dag op rij fors daalt. In zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen - Pelt niet meegerekend - liggen nu nog 200 coronapatiënten, dat zijn er opnieuw veertien minder dan gisteren. Donderdag daalde het aantal patiënten nog met achttien, woensdag zelfs met tweeëntwintig. Dat betekent dat de afgelopen drie dagen het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen met liefst 54 is afgenomen. Ter vergelijking: tijdens het hoogtepunt van de crisis lagen in diezelfde zes Limburgse ziekenhuizen nog ruim 450 coronapatiënten, meer dan het dubbel van nu. Ook hoopvol is dat in Limburg ondertussen al minstens 1.241 patiënten het ziekenhuis mochten verlaten.