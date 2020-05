Zes procent heeft antistoffen: zijn we nu immuun na een besmetting of niet?

6 procent van de Belgen heeft antistoffen tegen het coronavirus in zijn bloed. Dat zijn er dubbel zo veel als eind maart, wat aantoont dat ook tijdens de lockdownperiode nog veel mensen besmet raakten. Maar de eerste patiënt van ons land blijkt er géén te hebben. Is die 6 procent nu beschermd tegen het virus? En weten we nu meer over een mogelijk vaccin? Twee keer is het antwoord nee. “Ik vrees dat dit de realiteit is.”