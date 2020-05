Zo zal een digitale modeweek eruitzien

Na de modeweek in Londen en Parijs gaat ook die van Milaan de volgende keer volledig digitaal. Maar hoe zal dat er nu uitzien zo’n digitale show?

In principe verandert er niet heel veel: de kleren zullen getoond worden, maar op de geselecteerde locatie is het publiek niet aanwezig. In een persbericht kondigt de Fédération de la Haute Couture et de la Mode dat elk modehuis tijdens de mannenmodeweek in Parijs gaan focussen op het vertonen van een creatieve film. Er komt een online platform waar mensen in de branche bijkomende redactionele informatie zullen kunnen vinden. Ook aan het schema verandert er niets. De mannenmodeweek gaat gewoon door van 9 tot en met 13 juli en de officiële kalender blijft ongewijzigd. Na de shows zullen ook showrooms virtueel te bezoeken zijn.

Londen en Milaan

Voor de mannenmode in de Franse hoofdstad wordt getoond, kunnen fans al nieuwe collecties voor komend voorjaar digitaal bewonderen vanuit Londen. Die modeweek loopt van 12 tot 15 juni, zo kondigde de British Fashion Council (BFC) in april al aan. Op de planning over het kanaal: digitale showrooms, interviews en podcasts. “We hopen dat deze crisis ook een positieve kant zal hebben die draait rond duurzaamheid, creativiteit en ontwerpen die je kunt koesteren en respecteren”, zei ceo Caroline Rush. Van 14 tot en met 17 juli trekt de digitale modekaravaan naar Milaan voor de Milano Digital Fashion Week. Die plaats iedereen die het wenst front row dankzij de Camera Nazionale della Moda Italiana. Je kunt ‘plaatsnemen’ via de website, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Weibo en Youtube. In Milaan mogen de designers zelf een format kiezen. De komende modeweek is een tijdelijke oplossing, de volgende modeweek in september met publiek staat voorlopig gewoon gepland voor september.

Sfeermakers

Deze manier van aanpakken betekent een volledige ommezwaai, maar de laatste jaren experimenteerden ontwerpers al vaker met film tijdens defilés. Creatief directeur bij Gucci, Alessandro Michele, vertoonde in 2018 in Parijs een krankzinnige kortfilm, gevolgd door een deel van het defilé in het schemerdonker. Ook Prada koos al eerder voor deze weg.

“De meeste modeshows zijn tegenwoordig een Instagram-waardig verhaal. Mensen zijn product placement op sociale media beu aan het worden. Het is voor ontwerpers veel interessanter om hun merk te linken aan andere zaken zoals muziek of kunst. De shows worden integraal gefilmd, zo kunnen de beelden later dienen als sfeermakers in de winkels en op de site”, zei modekenner Veerle Windels toen.

De betere campagnefilm

Ook bij de meest recente H&M-designersamenwerkingen hoorde een film, geregisseerd door niet te de minsten in de business. Voor de collectie met Erdem werden consumenten maanden op voorhand warm gemaakt door filmmaker Baz Luhrmann, bekend van ‘The Great Gatsby’ en ‘Moulin Rouge’. Het resultaat: sprookjesachtige beelden van de stuks in zijn bekende experimentele stijl. Het bejubelde duo modefotografen Mert en Marcus deed hetzelfde voor Giambattista Valli. Zij plaatsten onder meer Kylie Jenner in decadente decors in Rome in romantische jurken uit de collectie.