Eén jaar cel voor “Joker” die klopjacht op Michel Lelièvre geopend heeft

De Brusselse rechtbank was vrijdag niet mals voor Silvio V., de man die eind 2019 met een Facebookgroep een ware klopjacht geopend heeft op de pas vrijgelaten Michel Lelièvre (48). Hij krijgt één jaar met uitstel, maar vooral 16.000 euro boete en dat is een pak meer dan het parket gevraagd had. Doch Silvio V, alias “Joker”, is het daar niet mee eens.

Voor de rechtbank staat het als een paal boven water : het feit dat Michel Lelièvre op 18 december vorig jaar in Anderlecht op straat door een groepje in elkaar werd geslagen en zijn appartement overhoop werd gehaald, is wel volledig te wijten aan de Facebookgroep die “Joker” kort voordien had opgericht.

“De beklaagde beweert weliswaar dat het om een gesloten groep ging waarbinnen de communicatie vrijer kan geschieden, maar de naam ervan ‘Klopjacht op Michel Lelièvre in Brussel’ liet niets aan duidelijk te wensen over wat het doel ervan was. En dat verscheen wel degelijk aan alle gebruikers van het sociaal medium. Het gebruik van sociale media is bovendien het bewijs dat de oprichter het doel had zoveel mogelijk mensen voor de klopjacht op te trommelen, wat hem ook gelukt is, aangezien meer dan 150 mensen zich meldden. En hij heeft ze zelf allemaal tot de groep toegelaten, wat zijn verantwoordelijkheid in het gebeuren afdoende bewijst.”

Onderduikadres

Eind 2019 riep Silvio V., een gewezen militair, op sociale media een groep in het leven om het onderduikadres van Michel Lelièvre te weten te komen. Met succes klaarblijkelijk, want enkele dagen later werd het appartement van Lelièvre binnenstebuiten gekeerd. En toen Lelièvre nog enkele spullen wou gaan ophalen, kreeg hij een woeste groep over zich heen, die hem bont en blauw sloeg. “Joker” zelf was er niet bij, maar dat vond hij eigenlijk spijtig.

Voorzitter Luc Hennart vond het dan ook niet kunnen dat Silvio V. enerzijds beweert dat hij de gemoederen binnen zijn groep bedaard heeft en niet opgezweept, maar dat hij anderzijds tijdens zijn verhoren toch heeft toegegeven dat, mocht hij het juiste adres van Lelièvre tijdig ontdekt hebben, hij zelf op strafexpeditie zou getrokken zijn om de man een lesje te leren.

“Beklaagde beroept zich op de vergeldingswet oog om oog, tand om tand en beweert dat hij, voor de eerste keer in zijn leven, door de vrijlating van Lelièvre overmand werd door gevoelens van onbegrip, woede en frustratie. Maar hij moet beseffen dat dat laatste geen excuus is, laat staan een reden om het recht in eigen handen te nemen. Er bestaat maar één wet en dat is die van de wetgever.”

1 jaar cel

De rechtbank heeft Silvio V. dan ook veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel en een boete van 16.000 euro, waarvan 6.400 euro effectief, terwijl het parket 2.000 euro gevorderd had. Voor “Joker” is dat duidelijk een teleurstelling. Zijn advocaat, meester Abdelhadi Amrani, hoopte op een vrijspraak, juist omdat het parket de link tussen de Facebookgroep van zijn cliënt en de afranseling van Lelièvre niet kon aantonen. De rechter is een andere mening toegedaan, dus gaat Silvio V. in beroep. Wordt dus vervolgd.