Apothekers worden proactief ingezet bij opsporing huiselijk geweld

Het codewoord in apotheken voor huiselijk geweld, masker-19, is geen succes. Daarom wil het Vlaams Apothekers Netwerk samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de bevoegde minister een nieuw plan van aanpak opstellen waarin de apothekers proactief zullen worden ingezet in de strijd tegen huiselijk geweld.

Om gevallen van huiselijk geweld te detecteren konden slachtoffers of getuigen bij de apotheek om een masker-19 vragen. Dat gaf aan de apotheker een seintje om de CAW-hulpverlening te contacteren via het gratis nummer 1712. Nu blijkt dat systeem geen succes te zijn.

“Het is geen optimale manier van werken omdat slachtoffers vaak met andere mensen in de apotheek staan”, klinkt het bij Hilde Deneyer, directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk. “Het codewoord is ondertussen gekend en mensen durven het daardoor niet uitspreken.”

Om dat probleem op te lossen wil het VAN nu samenzitten met het CAW en de bevoegde minister om een nieuw plan van aanpak op te stellen. Eerst en vooral willen ze de burger sensibiliseren dat de melding van huiselijk geweld, zonder het codewoord masker-19 te gebruiken, via de apotheek kan gebeuren. Hierbij zouden ze ook de apotheker proactief inzetten. “Een apotheker kent zijn klanten vaak goed en ziet al snel als er iets niet pluis is. Dan zou de apotheker een privégesprek kunnen voeren om daarna de nodige stappen te ondernemen”, verduidelijkt Hilde Deneyer.