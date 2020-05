Zuid-Tirol wacht niet op rest Italië en opent cafés, restaurants en winkels al

De Italiaanse provincie Zuid-Tirol heropent de cafés, restaurants en winkels sneller dan de Italiaanse regering heeft gepland. De hele sector van de kleinhandel mag al weer open. Vanaf maandag mogen bars, restaurants, kappers, musea en veel meer volgen. Dat besliste het lokale bestuur in Bolzano donderdagnacht. Na twee maanden lockdown zetten verschillende regio’s in Italië druk op Rome om de coronamaatregelen te versoepelen.

Ook de bedrijven in Zuid-Tirol mogen weer open. En vanaf 25 mei kunnen hotels en kabelbanen weer open. Het bestuur van het toeristische Zuid-Tirol beroept zich op haar status als autonome provincie. “Nadat Rome geen gehoor heeft gegeven aan de wekenlange oproep voor regionale manoeuvreerruimte, hebben wij gekozen voor een eigen wetgevende weg uit de coronacrisis”, zei gouverneur Arno Kompatscher.

De regering van de Italiaanse premier Giuseppe Conte stelde eind april een plan voor waarbij cafés, restaurants en kappers vanaf 1 juni kunnen heropenen. Voor veel kleinhandel is 18 mei vastgelegd. Naar andere regio’s reizen blijft evenwel verboden. Maar donderdag deden veel van de twintig regio’s voorstellen om verder te gaan. Toch wil Rome eerst de cijfers van het aantal besmettingen vanaf 11 mei afwachten. Vele cijfers zijn recent gedaald, maar experts waarschuwen voor risico’s in Lombardije.

“De situatie in Milaan, dat is een beetje een bom”, zei viroloog Massimo Galli vrijdag nog in een interview in de krant La Repubblica. Hij is bezorgd dat veel besmette inwoners nu weer op straat komen.

De gouverneur van Tirol zei vrijdag dat de inwoners van Zuid-Tirol de afstandsregels moeten blijven respecteren. Ze kunnen in Zuid-Tirol en Trentino wel vrij bewegen, zonder de in Italië verplichte formulieren om verplaatsingen te motiveren. Het nationaal verbod om het land in te reizen blijft wel van kracht.