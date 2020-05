Duitse autoriteiten betwijfelen Amerikaanse theorie over oorsprong van coronavirus

De Duitse autoriteiten hebben “twijfels” geuit over beweringen van de Amerikaanse autoriteiten dat het coronavirus zich vanuit een laboratorium in het Chinese Wuhan zou hebben verspreid. De Duitse inlichtingendienst BND heeft de beweringen in een vertrouwelijk rapport aan minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer geclassificeerd als een berekend afleidingsmanoeuvre. Dat schrijft het Duitse tijdschrift Der Spiegel.