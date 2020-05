VN waarschuwt: “ISIS gebruikt coronacrisis om te hergroeperen”

Terreurorganisatie Islamitische Staat en andere bewapende groepen in Syrië maken van de coronacrisis gebruik om te hergroeperen. Terwijl de hele wereld strijdt tegen de pandemie, constateerde het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties de voorbije weken een heropflakkering van geweld in het door oorlog verscheurde land. Zo steeg het aantal bomaanslagen en vielen er opnieuw meer burgerslachtoffers.

“De situatie verergert en het wordt een tikkende tijdbom die we niet meer mogen negeren”, waarschuwt Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.

In april stierven volgens de VN 35 Syrische burgers door aanvallen met geïmproviseerde explosieven. Een maand eerder waren er dat zeven. De meeste aanslagen werden uitgevoerd in het noorden en oosten van Syrië. Die regio’s staan onder controle van het Turkse leger en daaraan verbonden groeperingen of van de door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten.

Een van de dodelijkste recente aanslagen gebeurde op 28 april op een markt in Afrin, toen een tankwagen explodeerde. Daarbij kwamen 51 mensen om, onder wie 29 burgers.