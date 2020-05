Plantenverhuis: deze planten kunnen binnen én buiten

Tijd om de bloemetjes buiten te zetten! Nu het weer wat warmer wordt, hebben ook onze plantjes graag wat buitenlucht. Heel wat toffe kamerplanten mogen vanaf de lente verhuizen van onze woonkamer naar ons terras. Dorina Verdyck, die zich ontfermt over al het groen in De Serre in Hasselt, tipt vier planten die het zowel binnen als buiten goed doen.