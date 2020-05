Nieuwe maatregelen Vlaamse regering: steun voor economie en ambtenaren en “vier uw mama”

De Vlaamse regering van Jan Jambon heeft in een persconferentie de verdere aanpak in de strijd tegen het coronavirus van de Vlaamse overheid meegedeeld. Bekijk hier wat die inhouden.

De Vlaamse regering nam nieuwe maatregelen in de aanpak van de coronacrisis.

Maar eerst vroeg minister-president Jambon om pas zondag een eerste vorm van bezoek bij mekaar af te leggen en dus niet al op zaterdag. ‘Vier mensen mogen op bezoek komen en dat zijn altijd dezelfde. Ik vraag echt om daar heel nauwgezet mee om te gaan. En alleen als we dat doen, kunnen we later verder versoepelen. Maar als we het te vrij interpreteren, gaan we de versoepelingen moeten terugdraaien.’

De Vlaamse regering richtte twee relancecomités op: het eerste staat in voor de economische relance met onder meer Geert Noels en Stijn Baert. Er is evenwel ook een maatschappelijk relancecomité. Die namen kennen we pas volgende week.

Economisch

1) Vrienden en familieleden kunnen straks voor vijf tot tien jaar geld lenen aan een onderneming. Gaat die toch failliet dan garandeert Vlaanderen 40 procent van het kapitaal. Mensen kunnen op deze manier tot 75.000 euro ontlenen aan bedrijven. Bedrijven kunnen 300.000 ontlenen in totaal.

2) Er zijn maatregelen om handelszaken te steunen die een pand huren voor hun zaak.

3) De dienstenchequebedrijven zijn aan het open gaan. Om die opstart veilig te laten verlopen, krijgen de bedrijven een verhoogde subsidie waarmee ze beschermende maatregelen kunnen nemen voor hun personeel. Die subsidie blijft nog even doorlopen.

Voor ambtenaren

1) Ambtenaren die de voorbije weken hun loopbaanonderbreking hebben onderbroken om bij te springen, krijgen de kans om hun loopbaanonderbreking terug op te pikken.

2) Corona-ouderschapsverlof nemen, zal ook mogelijk worden voor de statutaire ambtenaren. En dus niet enkel voor de contractuelen. Dit is een gunstmaatregel en moet afgesproken worden met de leidinggevenden.

Onderwijs

We staan voor cruciale weken en zware taken, zegt minister Ben Weyts. In het basisonderwijs gaan drie leerjaren open (eerste, tweede en zesde). Maar de scholen moeten ook voor opvang zorgen én afstandsonderwijs verzorgen. Dat is zwaar. Als scholen dat niet rond krijgen, biedt de Vlaamse regering de mogelijkheid om lokale besturen aan te spreken. De Vlaamse regering maakt dertig euro per kind per dag vrij. Zo nkan dat georganiseerd én betaald worden op lokaal vlak.

Weyts vraagt de experten nadrukkelijk om de veiligheidsvoorwaarden die gelden voor de opvang en de voorschriften die gelden voor onderwijs “naar mekaar te laten toegroeien”. (Want de voorwaarden in het onderwijs zijn veel strenger.)

Op het einde van de persconferentie wenste minister-president Jan Jambon alvast in naam van de Vlaamse regering alle moeders een fijne moederdag toe. En hij herhaalde nog eens zijn vraag om de nieuwe maatregelen niet te ruim te interpreteren. “We zijn de exitstrategie ingestapt maar, alsjeblief, hou je aan de voorschriften. Alleen dan kunnen we deze strategie verderzetten.”