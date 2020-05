Het openbaar ministerie heeft vrijdag in Hasselt 4 jaar cel gevraagd tegen een man uit Bocholt voor de aanranding en verkrachting van een 16-jarig meisje. De verdachte sloeg op 21 januari 2018 toe door zich in zijn bestelwagen aan het slachtoffer te vergrijpen.

De 53-jarige betichte, die niet aanwezig was op zijn proces, ontmoette zijn slachtoffer in het Kapermolenpark in Hasselt. De man maakte misbruik van de moeilijke sociale situatie van het meisje. Ze verbleef ...