De politie Limburg Regio Hoofdstad kon vorig weekend een man (33) uit Leuven vatten die wellicht meerdere inbraken op zijn conto heeft. Hij had bij zijn arrestatie ook drugs op zak.

De politie vatte de man tijdens hun patrouille in de nacht van zaterdag op zondag in de Putvennestraat in Hasselt. Op de parking stond een wagen met twee inzittenden. Vanwege de corona-maatregelen gingen ...