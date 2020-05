Golfgrootheden Tiger Woods en Phil Mickelson gaan opnieuw tegen elkaar uitkomen in een showwedstrijd over achttien holes. Het gaat deze keer om een lucratief liefdadigheidsduel om het leed voor het Amerikaanse publiek tijdens de coronacrisis te verzachten.

De tweede editie van The Match zal op 24 mei op de Medalist Golf Club in Hobe Sound in Florida plaatsvinden en krijgt met twee grote namen uit het American football een extra dimensie. Woods zal op de ...