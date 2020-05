Opnieuw stijging van nieuwe besmettingen in Limburg: “Respecteer bezoekregeling”

Hasselt - De afgelopen 24 uur hebben in Limburg 47 mensen positief getest op het coronavirus, dat zijn er dubbel zoveel als gisteren. “We zitten nog altijd in een dalende trend. Willen we die behouden, is het zeer belangrijk dat we de nieuwe bezoekregeling die vanaf zondag van kracht is respecteren”, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht.

Het coronavirus heeft de afgelopen 24 uur opnieuw meer Limburgers besmet. Zo was er sprake van 47 nieuwe besmettingen in onze provincie, dubbel zoveel als gisteren toen er 23 nieuwe positieve gevallen waren. Toch is die nieuwe stijging niet alarmerend. “Er is nog altijd sprake van een dalende trend van het aantal nieuwe besmettingen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Zo fluctueert het aantal nieuwe positieve gevallen in Limburg al tien dagen tussen pakweg twintig en vijftig nieuwe besmettingen per dag. De ene dag leunt het aantal nieuwe positieve gevallen wat dichter aan bij de grens van vijftig, zoals vandaag, de andere dag ligt dat aantal wat dichter bij de grens van twintig, zoals gisteren. In Limburg zijn in totaal nu 5.604 mensen met zekerheid besmet met het coronavirus. Dat betekent dat ondertussen al 65 op 10.000 Limburgers in aanraking zijn gekomen met het virus. Meer besmettingen zorgt duidelijk ook voor meer sterfgevallen, zo blijkt ondertussen uit cijfers van Statbel. Zo is Limburg met 117 procent extra doden de zwaarst getroffen provincie van het land.

8.521 coronadoden

Op nationaal vlak doken zowel het aantal nieuwe ziekenhuis opnames (108) als het aantal nieuwe overlijdens (107) boven de symbolische grens van honderd. Toch blijft viroloog Steven Van Gucht optimistisch. “Zowel op het vlak van nieuwe besmettingen als nieuwe overlijdens blijft de trend dalend en zakte de curve de afgelopen week met respectievelijk 6 en 5 procent per dag”, zegt Van Gucht. Op dit moment liggen er nog 2.555 coronapatiënten in onze ziekenhuizen (-144). Van die patiënten verblijven er nog 508 op intensieve (-34), 339 van hen worden beademd. “Ook op het vlak van intensieve patiënten zien we de afgelopen zeven dagen een dalende trend van 5 procent per dag”, zegt Van Gucht. Met 591 nieuwe besmettingen zijn in ons land nu al 52.011 mensen met zekerheid besmet. Het totale dodenaantal ligt nu op 8.521. Steven Van Gucht.

Respecteer bezoekregeling

Van Gucht benadrukte tijdens de persconferentie deze ochtend nog eens dat het zeer belangrijk is om de nieuwe bezoekregeling, die vanaf zondag van kracht gaat, te respecteren. “Vanaf zondag mogen twee huishoudens bij elkaar op bezoek. Met een huishouden bedoelt men bijvoorbeeld een gezin, huisgenoten of een alleenstaande. Het is uiterst belangrijk dat deze twee huishoudens enkel bij elkaar op bezoek gaan en niet bij nog andere huishoudens”, benadrukte Van Gucht. “Je gaat met andere woorden met een ander huishouden een soort contract aan waarbij je afspreekt dat je elkaar ziet, zonder dat je daarnaast nog contact met anderen hebt.” Ook tijdens dat bezoek moeten de basisregels volgens Van Gucht gerespecteerd worden. “Respecteer de regels rond handhygiëne en houdt ook tijdens het bezoek afstand. Is dat niet mogelijk, dan draag mondmaskers”, klonk de duidelijke boodschap van Van Gucht.

