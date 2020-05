“Coronavirus wordt het einde van goedkope aanhuislevering”

De e-commerce groeit in deze tijden razendsnel, maar het nieuwe coronavirus zorgt bij pakjesdiensten ook voor kopzorgen. Dat zegt transporteconoom Roel Gevaers van de UAntwerpen. Omdat de pakjes veel groter geworden zijn, kunnen koeriers minder pakketjes leveren en krijgen ze dus minder inkomsten binnen. “De prijzen voor aanhuisleveringen gaan dus moeten stijgen.”

De lockdown naar aanleiding van de COVID-19-pandemie zorgt voor een grote toeloop naar het online shoppen en inkopen doen in België. Ook in de distributiecentra van de koerierdiensten is het alle hens ...