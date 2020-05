Advocaat over situatie prins Laurent: “Hij en zijn gezin zijn in groot gevaar”

“Het gezin van prins Laurent zit in een echte noodsituatie en is in groot gevaar”, dat zegt Laurent Arnauts, advocaat van de prins naar aanleiding van het artikel in onze krant over Claire die aan een “slepende ziekte” lijdt én daarbovenop corona opliep. Hoewel de prinses inmiddels het coronavirus overwon en ook de “slepende, levensbedreigende ziekte” mogelijk bedwongen kan worden, zijn de problemen nog lang niet van de baan.