Groot bierkonvooi onderweg naar Australisch gebied dat lockdown mag opheffen

De inwoners van het dunbevolkte en onherbergzame Australische gebied Northern Territory kunnen zich na de opheffing van de lockdown verheugen op rijkelijke hoeveelheden bier. Een lading van 175.000 liter is op de autosnelweg onderweg naar Darwin, de hoofdstad van het territorium, zei premier Scott Morrison vrijdag. Daar wordt het bier zeker “met spanning verwacht”.

Nude lockdown in Australië in verschillende fases versoepeld wordt, bereiden bars en pubs in het Northern Territory zich volop voor op hun heropening. Het gebied heeft tot dusver maar dertig besmettingen met het coronavirus geteld. Dat is het laagste aantal in heel Australië. Niemand overleed aan de gevolgen van Covid-19. Sinds meer dan drie weken zijn er geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Het lokale bestuur kondigde daarom aan dat pubs, bars, restaurants en cafés al vanaf 15 mei kunnen heropenen. Dat is sneller dan in andere Australische staten. Alcohol mag wel slechts aangeboden worden samen met een maaltijd. De afstandsregels blijven gelden. Na twee uur moeten klanten het lokaal weer verlaten.

Nergens in Australië wordt er per hoofd meer alcohol gedronken dan in het territorium, dat overigens ook kampt met een ernstige problematiek van illegale drugs. Zeker onder de inheemse bevolking komen veel verslavingen voor.