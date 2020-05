“Tachtig procent van de studies naar corona is onbruikbaar”

Tachtig procent van de ruim 300 nieuwe studies die per dag worden gepubliceerd over het coronavirus zijn van lage kwaliteit of brengen weinig tot niets bij. Dat zegt het Rode Kruis, dat meehelpt aan een internationale lijst die het kaf van het koren moet scheiden.

Heb je meer kans op Covid-19 als je een bepaalde bloedgroep hebt? Er verschenen al twee studies die beweerden dat er een verband was. Het Rode Kruis verdiepte zich erin en kwam tot de conclusie dat het onderzoek van slechte kwaliteit was.

En zo gaat het wel vaker. Elke dag worden meer dan 300 (!) publicaties gelanceerd over het nieuwe coronavirus. Een onmogelijke taak om daar als overheid je beleid op af te stemmen. Een internationaal netwerk van experts gaat die nu onder de loep nemen om het kaf van het koren te scheiden. Het gaat om een initiatief van het Norwegian Institute of Public Health (FHI). Voor ons land werkt het Rode Kruis mee. “Voor elke studie schatten we in hoe waardevol ze is”, zegt Philippe Vandekerchove, de gedelegeerd bestuurder van het Rode Kruis.

80 procent ondermaats

Ondertussen zijn al 10.000 onderzoeken doorploegd. Opvallend: 80 procent krijgt zelfs geen plaats op de lijst. “Omdat er hypothesen in worden gesteld op basis van vorige epidemieën zonder enige vorm van nieuwe data of experimenten”, zegt Vandekerchove. “Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. We merken dat er in deze crisis ook een enorme daling in “peer reviewing” is, waardoor veel studies al publiek toegankelijk zijn zonder dat ze werden nagelezen door experts. Dat kan leiden tot adviezen die niet correct onderbouwd zijn.”