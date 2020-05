OPROEP. Vragen over uw geannuleerde reis, trouwfeest of sportkamp? Stel ze hier

Het zijn ongeziene tijden, en dat brengt nogal wat vragen met zich mee. Dat merkt ook consumentenorganisatie Test Aankoop.

“Sinds het uitbreken van de coronacrisis kregen we 30% meer oproepen over allerhande problemen die de consument aanbelangen”, zegt woordvoerder Simon November. Dat gaat over dossierkosten voor geannuleerde reizen, onbruikbare fitnessabonnementen, afgelaste trouwfeesten en nog veel meer. “Normaal krijgen onze experts zo’n 800 à 1.000 oproepen per dag, maar intussen is dat opgelopen tot zo’n 1.200 à 1.400.”

Zit u zelf ook met vragen waar Test Aankoop mogelijk een antwoord op weet? Stel ze hier, en we zoeken ze samen voor u uit.