SOS CROSS! Veel vraagtekens in het veldrijden door corona

De zomer moet nog beginnen en toch maken de Vlaamse veldritorganisatoren zich nu al ernstige zorgen. Corona zal zich laten voelen, dat is duidelijk. Niet alleen door de plotse concurrentie van een dichtgeplamuurde wegkalender, maar wat met toeschouwers, vips, sponsors, startgelden… ? Eén ding is alvast duidelijk: “Iedereen zal water bij de wijn moeten doen.”

Wat met de kalender?

Wat met de veldritkalender? Christophe Impens van Golazo liet gisteren al een ballonnetje op over zijn wereldbekermanche in Zonhoven (25 oktober). Hij is duidelijk niet gelukkig met ...