Na veertien overtredingen op coronaregels eindelijk voor de rechter

In amper twee weken tijd is hij erin geslaagd om 14 processen-verbaal te verzamelen voor het schenden van de coronamaatregelen. Een record, waarvoor E.B. vrijdag voor de Brusselse correctionele rechtbank moet verschijnen. Er hangen hem drie maanden cel en 4.000 euro boete boven het hoofd.

Wekenlang was het voor de politie een absolute prioriteit, de controle op de naleving van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat was ook precies wat de Brusselse politie op 15 april deed toen ze op het Muntplein twee mannen op een te korte afstand van elkaar op een trap zagen zitten. Bij controle bleek niet alleen dat de heren hiervoor allebei vroeger al op de vingers getikt werden, voor E.B. stond de teller van corona-pv’s toen al op 13.

8 van de 14

Van die 14 vaststellingen heeft het Brusselse parket er nu 8 weerhouden. “Processen-verbaal worden soms opgesteld zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte is”, aldus het parket. “Maar voor de rechtbank moeten wij de bewijslast aanbrengen en daar gaat een minimum aan verificaties aan vooraf. Een proces-verbaal op zich is niet voldoende.”

Blijft dat E.B. zich vrijdag kort na de middag voor acht feiten moet verantwoorden. Daarvoor kan hij tot 4.000 euro boete en 3 maanden cel kan oplopen.

Vier dagen later

Welke straf E.B. voor zijn recordaantal corona-pv’s krijgt, is koffiedik kijken. Hoe hij zal reageren, ook.

Maar dat een straf niet altijd veel uithaalt, bewijst Saâd A., de allereerste coronaveroordeelde van ons land. Op 24 april jl. werd hij tot een werkstraf van 125 uren gemeenschapsdienst veroordeeld omdat hij in drie dagen tijd tot viermaal toe betrapt werd in te dicht gezelschap van vrienden. Vier dagen later liep hij opnieuw tegen de lamp, toen hij zich met vrienden op het Voltaireplein in Molenbeek vermaakte. Saâd A. gaf de feiten meteen toe. Hij moet volgende vrijdag opnieuw voor de rechter verschijnen.