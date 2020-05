Lies Jans (N-VA) stopt als schepen van de Hasselaar voor functie gemeente Diepenbeek

Hasselt / Diepenbeek -

Schepen van de Hasselaar Lies Jans stopt eind 2020 als schepen in Stad Hasselt. Die functie ruilt Jans in voor de job van algemeen directeur bij de gemeente Diepenbeek. Daar was Jans eerder al OCMW-secretaris en stond ze als eerste in de rij voor de opvolging van huidig algemeen directeur Omer Jouck, die eind dit jaar met pensioen gaat. Jans was in een eerdere functie ook nog Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA.