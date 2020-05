Marc Van Ranst danst op de tonen van “Stayin’ Alive” in VTM-studio in hilarisch animatiefilmpje

Staf De Koninck (16) uit Baardegem in Oost-Vlaanderen die dit jaar de winnende Aalsterse carnavalsaffiche ontwierp, heeft een animatiefilmpje gemaakt waarin hij viroloog Marc Van Ranst laat dansen op de tonen van Stayin’ Alive van The Beegees. Het verovert momenteel het internet.

“Ik had toch tijd”, zegt De Koninck. “In de voormiddag doe ik mijn schoolwerk, na de middag werkte ik aan het filmpje. De karikatuur van Marc Van Ranst heb ik zelf een paar tientallen keren getekend hiervoor, en ik heb alles digitaal samen gezet. Voor het dansje baseerde ik mij op bestaande filmpjes van bekende dansers. In totaal ben ik er ongeveer een week mee bezig geweest. Ik had totaal niet verwacht dat het zo hard zou rondgaan”, aldus De Koninck lachend.

