VRT en VTM slaan handen in mekaar voor corona-special op zaterdagochtend

Corona-experts en ministers gaan zaterdagochtend de discussie aan in “Het Corona Debat”, dat via livestream te volgen is VRT NWS en Het Laatste Nieuws. Tijdens het online evenement kunnen kijkers doneren aan Health For Life.

Het debat wordt online uitgezonden van 11 tot 13 uur, en heeft als thema’s corona in België, de impact van corona op de volksgezondheid en de impact op de economie. De nieuwsankers van de omroepen VRT en DPG Media zullen het samen in goede banen leiden. Birgit van Mol (VTM Nieuws) praat het geheel aan elkaar, en Annelies Van Herck (VRT NWS), Michaël Van Droogenbroeck (VRT NWS) en Freek Braeckman (VTM Nieuws) leiden de debatten.

De deelnemende politici zijn minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en N-VA-voorzitter Bart De Wever. De experts die hun licht zullen laten schijnen over de coronacrisis zijn onder meer Pierre Wunsch (gouverneur Nationale Bank en covoorzitter van de Economic Risk Management Group), professor Erika Vlieghe (infectioloog UAntwerpen), professor Marc Noppen (pneumoloog en CEO UZ Brussel), professor Marc Van Ranst (viroloog UZ Leuven), en Pieter Timmermans (VBO-topman).

In de aanloop naar het online evenement werd ook een publieksbevraging gelanceerd, om te peilen naar de mening van de Vlamingen over de impact van corona op hun leven. De resultaten daarvan worden tijdens het debat bekendgemaakt. De bevolking krijgt ook de kans om vragen te stellen via #coronadebat.

Tijdens het online evenement kan de bevolking doneren aan de actie Health For Life, een inzamelactie om de zorginstellingen voor te bereiden op het vervolg van de coronacrisis.