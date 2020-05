Tongers blindengeleidepaardje vocht voor leven na vergiftiging, maar is nu afgekeurd

Tongeren -

Een jaar lang werd Dinky getraind als blindengeleidepaard en daarmee was hij een Europese primeur. Het dier, amper zeventig centimeter hoog, zou net als een assistentiehond, Monique Van den Abbeel (44) uit Brugge begeleiden, maar kan nu door een vergiftiging tijdens een wandeling zijn werk niet meer uitvoeren. “Hij was nochtans écht goed. Nu is hij weer een gewoon paardje in de weide.”