Lady Gaga lost door coronacrisis uitgestelde comebackplaat Chromatica deze maand nog

Uitstel is geen afstel: Lady Gaga (34) brengt op 29 mei haar nieuwe album Chromatica uit. De Amerikaanse zangeres had de release voor onbepaalde tijd uitgesteld door de coronacrisis, maar laat eind deze maand dan toch haar zesde plaat los. “Het voelt niet goed om nieuw werk te delen terwijl de wereld vecht tegen een pandemie”, zei Gaga enkele weken geleden nog. Uiteindelijk verschijnt Chromatica maar zeven weken later dan gepland.