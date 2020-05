Festivals lossen al enkele namen voor 2021: Tom Jones naar Suikerrock, Iron Maiden wellicht niet naar Graspop

Als eerste festival bevestigt Suikerrock de terugkeer van enkele artiesten voor volgend jaar. Onder meer Tom Jones, De Kreuners, Peter Koelewijn en Mathias Vergels – die dit jaar op 2 augustus zouden optreden – zullen in 2021 de laatste festivaldag vullen. Ze krijgen het gezelschap van twee nieuwe namen, die later onthuld worden. Het gaat om “twee kleppers uit de Lage Landen”. Ook de Britse groep Sisters of Mercy heeft opnieuw toegezegd voor volgend jaar. Dan vindt Suikerrock plaats tussen 29 juli en 1 augustus. Dit jaar zou het de laatste editie van Suikerrock worden, maar na goede gesprekken met de Tiense burgemeester lijkt dat niet meer het geval.