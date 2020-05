Club Brugge wil zijn dominantie volgend seizoen nog vergroten. Daarom toont blauw-zwart interesse in Nacer Chadli (30). De Rode Duivel werd dit seizoen door Anderlecht gehuurd van Monaco, maar RSCA kan hem om financiële redenen niet definitief overnemen. Chadli is gecharmeerd, want Club biedt Champions League-voetbal.