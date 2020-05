De coronacrisis trok een streep onder een waslijst aan sportwedstrijden, ook in het boksen. Zo zag Francesco Patera (26) zijn wereldtitelkamp bij de lichtgewichten tegen de ervaren Italiaan Devis Boschiero in het water vallen. “Die kamp was een jongensdroom die in vervulling zou gaan”, zucht de Genkenaar.