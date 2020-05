Italiaans gezin schrikt zich een hoedje wanneer een beer probeert in te breken

De 27-jarige Italiaan Luca Tezzele keek afgelopen maandag op zijn gemak naar tv toen hij lawaai hoorde op zijn balkon. Toen hij de keuken in wandelde om te controleren of er niets mis was, schrok hij zich een ongeluk. Aan de andere kant van een gebroken raam stond een bruine beer, die maar wat graag binnen probeerde te geraken.

De inbrekende beer werd opgemerkt door buren in het appartementsgebouw. Zij begonnen te schreeuwen en lawaai te maken om het dier weg te jagen. Met succes, want de beer besloot om zijn inbraakpoging te staken en er vanonder te muizen. Hij klimt behendig via de brandtrap naar beneden en slingert zichzelf van een balkon de straat op. Eenmaal op vier poten, neemt hij de benen. Hoewel het dorp vlak bij de Italiaanse bergketen de Dolomieten ligt, is zo’n bezoekje van een bruine beer eerder zeldzaam.