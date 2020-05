Stad Brussel verbiedt bekerfinale met publiek

Als het Belgisch voetbal een bekerfinale op 1 of 2 augustus wil organiseren, dan zal er dat eentje zijn zonder publiek. Het kabinet van Brussels Schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen) noemt het “uitgesloten” dat fans de finale in het Koning Boudewijnstadion zullen kunnen bijwonen, maar merkt op dat een tweestrijd tussen Club Brugge en Antwerp achter gesloten deuren misschien wel kan.

