Ook tijdens de lockdown raakten veel Belgen besmet: 6 procent heeft antistoffen

Het aantal Belgen met antistoffen tegen het nieuwe coronavirus is tussen eind maart en midden april van 3 naar 6 procent gestegen. Dat blijkt uit de twee ronde van het grote bloedonderzoek van de UAntwerpen.

Ondanks de lockdown raakten dus nog eens honderdduizenden Belgen besmet. Volgens epidemioloog Pierre Van Damme, die mee het onderzoek leidt, springen er twee leeftijdsgroepen uit, de 20 tot 30-jarigen en de 80-plussers.

Met 6 procent komen we niet in de buurt van de zogeheten groepsimmuniteit waardoor het virus zich niet meer in de samenleving kan verspreiden. Daarvoor moet minstens 60 procent van de bevolking immuniteit hebben opgebouwd. “Heel Europa is hier intussen van overtuigd dat dit niet zal lukken”, zegt Van Damme in De Afspraak.

Over drie weken publiceert de universiteit de derde meting. “Het is afwachten of we dan opnieuw met een enkele procenten stijgen. Over 6 weken wordt het interessant. Dan zien we de impact van de versoepeling. Mogelijk raken dan meer mensen besmet, maar het kan ook bevestigen dat mensen ondanks de versoepeling toch voorzichtig zijn. Dat de afstand zélfs met de versoepeling gerespecteerd zou worden. Dat zou fantastisch zijn en tonen dat we goed bezig zijn.”